После атак ВСУ в Белгородской области 15 человек остаются в реанимации

15 мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ в Белгородской области, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Среди них один ребёнок, сообщили в канале правительства региона в «Максе».

Только 29 августа Life.ru сообщал о пяти пострадавших при ударах ВСУ по Белгородскому и Шебекинскому округам. Среди раненых были двое детей: десятилетний мальчик получил осколочные ранения ног, у его шестилетнего брата диагностировали акубаротравму. В тот же день ещё семь мирных жителей, включая двух подростков, пострадали при атаках беспилотников. Ранения получили жители Валуйского и Белгородского округов, в том числе подростки 13 и 15 лет.