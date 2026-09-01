После атак ВСУ в Белгородской области 15 человек остаются в реанимации
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15 мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ в Белгородской области, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Среди них один ребёнок, сообщили в канале правительства региона в «Максе».
Власти уточнили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объёме.
Для корректировки тактики лечения врачи Белгородской области консультируются со специалистами федеральных медицинских центров. Состояние пациентов продолжает оставаться тяжёлым.
Только 29 августа Life.ru сообщал о пяти пострадавших при ударах ВСУ по Белгородскому и Шебекинскому округам. Среди раненых были двое детей: десятилетний мальчик получил осколочные ранения ног, у его шестилетнего брата диагностировали акубаротравму. В тот же день ещё семь мирных жителей, включая двух подростков, пострадали при атаках беспилотников. Ранения получили жители Валуйского и Белгородского округов, в том числе подростки 13 и 15 лет.
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