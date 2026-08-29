Пять мирных жителей пострадали при ударах ВСУ по Белгородской области

Пять мирных жителей, включая двоих детей, пострадали при ударах ВСУ по Белгородскому и Шебекинскому округам. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В селе Новая Нелидовка под обстрел попали жилые кварталы. Десятилетний мальчик получил осколочные ранения ног, у его шестилетнего брата предварительно диагностировали акубаротравму. Детей доставляют в областную клиническую больницу. Их матери медики помогли на месте, от госпитализации она отказалась.

После попадания снаряда загорелись гараж и находившийся внутри автомобиль. Кроме того, повреждены 11 частных домов, газовая труба и пять машин.

В посёлке Октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавшего мужчину госпитализировали с тяжёлыми ранениями ног, для дальнейшего лечения его переведут в белгородскую городскую больницу № 2. Машина после удара сгорела.

Ещё одна женщина получила акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Купино Шебекинского округа. После оказания помощи её отпустили на амбулаторное лечение. В селе Чураево дрон атаковал ГАЗель, также оказался повреждён забор частного дома.

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. 27 августа Life.ru сообщал, что при очередных ударах пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.