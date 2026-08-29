Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке

Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на торговый павильон в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Циничной атаке противника подвергся торговый павильон в городе Васильевке», — написал глава области.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не приводится. На месте удара работают оперативные службы. Другие подробности случившегося уточняются.

Васильевка регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. 21 августа Life.ru сообщал о гибели фельдшера скорой помощи при ударе БПЛА по городу. Женщина работала в Васильевском филиале службы скорой медицинской помощи.