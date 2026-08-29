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Регион
29 августа, 10:50

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на торговый павильон в Васильевке

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Четыре человека получили ранения в результате атаки ВСУ на торговый павильон в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Циничной атаке противника подвергся торговый павильон в городе Васильевке», — написал глава области.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Информация об их состоянии пока не приводится. На месте удара работают оперативные службы. Другие подробности случившегося уточняются.

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Васильевка регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. 21 августа Life.ru сообщал о гибели фельдшера скорой помощи при ударе БПЛА по городу. Женщина работала в Васильевском филиале службы скорой медицинской помощи.

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Владимир Озеров
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