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21 августа, 11:18

Фельдшер скорой помощи погибла при атаке БПЛА в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фельдшер скорой медицинской помощи погибла при атаке беспилотника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Трагедия произошла вечером 20 августа во время атаки беспилотника на Васильевку. В ведомстве уточнили, что погибшая Анжела Вайло работала фельдшером Васильевского филиала скорой медицинской помощи. Представители регионального Минздрава выразили соболезнования родным и коллегам женщины. Ей было 56 лет.

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Ранее Life.ru писал о гибели сотрудника МЧС в Запорожской области после атаки беспилотников на пожарную машину. Во время тушения возгорания в Каменке-Днепровской автоцистерна дважды попала под удар дронов. Тяжёлые ранения получил водитель Евгений Маловичко, который скончался по дороге в больницу.

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Николь Вербер
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