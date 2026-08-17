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17 августа, 17:35

Сотрудник МЧС погиб после атаки дронов на пожарную машину в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС погиб после атаки беспилотников на пожарную автоцистерну в Каменке-Днепровской. Об этом сообщили в управлении ведомства по Запорожской области.

Сотрудник МЧС погиб после атаки дронов на пожарную машину в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС Запорожской области

Сотрудник МЧС погиб после атаки дронов на пожарную машину в Запорожской области. Фото © Telegram / МЧС Запорожской области

По данным ведомства, 14 августа пожарная машина подверглась двум атакам во время тушения возгорания.

Тяжёлые ранения получил водитель автоцистерны — старший сержант внутренней службы Евгений Маловичко 1994 года рождения. Спасти его не удалось. Мужчина скончался по дороге в медицинское учреждение. В МЧС подчеркнули, что сотрудник до последнего выполнял служебные обязанности.

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Ранее оперштаб сообщил о гибели бойца подразделения «Орлан» в Шебекино. При взрыве FPV-дрона один мужчина получил ранение спины, ещё один боец «Орлана» пострадал в Красной Яруге во время отражения атаки. После оказания помощи второго пострадавшего отпустили лечиться амбулаторно.

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Александра Мышляева
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