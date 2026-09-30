Мирошник: Дроны ВСУ превратили Алёшки в осаждённый город
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Украинские беспилотники фактически блокируют Алёшки Херсонской области, минируя подъезды к городу и атакуя гражданский транспорт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на мероприятии в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.
«Украинские дроны создали осаду города, минируют подъезды, атакуют любой гражданский транспорт, который намеревается въехать или выехать из этого многострадального населённого пункта», — сказал дипломат.
По словам Мирошника, удары затрагивают не только дороги, но также энергетическую и коммунальную инфраструктуру, аварийные службы и объекты снабжения.
Мирошник также напомнил об атаке на городской рынок Алёшек 1 мая 2025 года. По данным российских властей, при ударах беспилотников тогда погибли мирные жители и более 20 человек получили ранения. Позднее число погибших выросло до восьми. Российская сторона заявляла, что по рынку было направлено не менее 30 FPV-дронов несколькими волнами.
Дипломат обвинил украинские власти в создании невыносимых условий для жителей города и потребовал от международных правозащитных структур дать оценку происходящему.
Ранее Life.ru рассказывал, что 28 сентября семь человек получили ранения при атаке беспилотника на рынок в селе Великие Копани Алёшкинского округа. По словам главы муниципалитета Руслана Хоменко, удар пришёлся по торговой территории, где находились продавцы и покупатели.
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