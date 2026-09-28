ВСУ атаковали рынок в Великих Копанях: ранены 7 продавцов и покупателей

Семь мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника на рынок в селе Великие Копани Алёшкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, удар пришёлся по вещевому рынку в момент, когда там находились продавцы и покупатели. В результате сброса боеприпаса у мясного павильона пострадавшие получили осколочные ранения и контузии.

«Сброс у мясного павильона — и семь человек с осколочными ранениями: грудь, голова, ноги, контузии. Обычный торговый день, продавцы и покупатели», — написал Хоменко в мессенджере МАХ.

Глава округа отметил, что местные жители помогали доставлять пострадавших в медицинские учреждения. По его словам, помощь была оказана в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал о перебоях с электричеством сразу в нескольких округах Херсонской области после атаки беспилотников. Тогда Владимир Сальдо отмечал высокую активность БПЛА и пояснял, что энергетики смогут приступить к полноценному ремонту после улучшения оперативной обстановки.