ВСУ атаковали рынок в Великих Копанях: ранены 7 продавцов и покупателей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Семь мирных жителей получили ранения в результате атаки беспилотника на рынок в селе Великие Копани Алёшкинского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.
По его словам, удар пришёлся по вещевому рынку в момент, когда там находились продавцы и покупатели. В результате сброса боеприпаса у мясного павильона пострадавшие получили осколочные ранения и контузии.
«Сброс у мясного павильона — и семь человек с осколочными ранениями: грудь, голова, ноги, контузии. Обычный торговый день, продавцы и покупатели», — написал Хоменко в мессенджере МАХ.
Глава округа отметил, что местные жители помогали доставлять пострадавших в медицинские учреждения. По его словам, помощь была оказана в условиях сохраняющейся угрозы атак беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал о перебоях с электричеством сразу в нескольких округах Херсонской области после атаки беспилотников. Тогда Владимир Сальдо отмечал высокую активность БПЛА и пояснял, что энергетики смогут приступить к полноценному ремонту после улучшения оперативной обстановки.
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