213 населённых пунктов Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ

Электричество пропало в 213 населённых пунктах Херсонской области после ударов ВСУ. Об аварийном отключении сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».

Без энергоснабжения остались территории Генического, Голопристанского, Ивановского, Нижнесерогозского, Верхнерогачикского, Каховского, Новотроицкого и Чаплинского округов. Перебои также затронули Новокаховский городской округ.

По словам Сальдо, причиной сбоя стали удары по региону. Энергетические службы уже приступили к восстановительным работам и взаимодействуют с профильными ведомствами.

Ранее Life.ru сообщал о перебоях с электричеством сразу в нескольких округах Херсонской области после атаки беспилотников. Тогда Владимир Сальдо отмечал высокую активность БПЛА и пояснял, что энергетики смогут приступить к полноценному ремонту после улучшения оперативной обстановки.