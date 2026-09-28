213 населённых пунктов Херсонской области остались без света из-за ударов ВСУ
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Электричество пропало в 213 населённых пунктах Херсонской области после ударов ВСУ. Об аварийном отключении сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».
Без энергоснабжения остались территории Генического, Голопристанского, Ивановского, Нижнесерогозского, Верхнерогачикского, Каховского, Новотроицкого и Чаплинского округов. Перебои также затронули Новокаховский городской округ.
По словам Сальдо, причиной сбоя стали удары по региону. Энергетические службы уже приступили к восстановительным работам и взаимодействуют с профильными ведомствами.
Ранее Life.ru сообщал о перебоях с электричеством сразу в нескольких округах Херсонской области после атаки беспилотников. Тогда Владимир Сальдо отмечал высокую активность БПЛА и пояснял, что энергетики смогут приступить к полноценному ремонту после улучшения оперативной обстановки.
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