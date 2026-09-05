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Опубликовано 4 сентября, 22:09

Свет отключился в округах Херсонской области после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

В нескольких округах Херсонской области возникли перебои с электроснабжением после атаки беспилотников ВСУ. Восстановительные работы начнутся, когда оперативная обстановка позволит специалистам безопасно приступить к ним. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка», — написал Сальдо в Telegram-канале.

По словам губернатора, сейчас в регионе сохраняется высокая активность беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны и мобильные группы продолжают отражать атаки.

Пять беспилотников уничтожили за день над Рязанской областью
Пять беспилотников уничтожили за день над Рязанской областью

Минувшим днём российские зенитчики также боролись с украинскими БПЛА в разных регионах страны. Всего они уничтожили 480 беспилотников самолётного типа. Часть из них сбили над акваторией Чёрного моря.

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Лия Мурадьян
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