Свет отключился в округах Херсонской области после атаки БПЛА

В нескольких округах Херсонской области возникли перебои с электроснабжением после атаки беспилотников ВСУ. Восстановительные работы начнутся, когда оперативная обстановка позволит специалистам безопасно приступить к ним. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Энергетики и аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка», — написал Сальдо в Telegram-канале.

По словам губернатора, сейчас в регионе сохраняется высокая активность беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны и мобильные группы продолжают отражать атаки.

Минувшим днём российские зенитчики также боролись с украинскими БПЛА в разных регионах страны. Всего они уничтожили 480 беспилотников самолётного типа. Часть из них сбили над акваторией Чёрного моря.