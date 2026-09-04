Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 20:11

Пять беспилотников уничтожили за день над Рязанской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Пять беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области днём 4 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его словам, все пять БПЛА удалось уничтожить в небе. Информацию об этом глава области разместил в своём телеграм-канале.

Малков уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировано.

С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве
С начала суток силы ПВО сбили уже 65 БПЛА, направлявшихся к Москве

За минувший день российские зенитчики продолжили отражать налёты украинских БПЛА на регионы России. Всего уничтожено 480 беспилотников самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar