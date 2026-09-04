Пять беспилотников уничтожили за день над Рязанской областью
Обложка © Telegram / Минобороны России
Пять беспилотников были сбиты над территорией Рязанской области днём 4 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
По его словам, все пять БПЛА удалось уничтожить в небе. Информацию об этом глава области разместил в своём телеграм-канале.
Малков уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Повреждений также не зафиксировано.
За минувший день российские зенитчики продолжили отражать налёты украинских БПЛА на регионы России. Всего уничтожено 480 беспилотников самолётного типа.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.