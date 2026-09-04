За день системы ПВО сбили 480 украинских БПЛА над регионами РФ

За минувший день российские зенитчики продолжили отражать налёты украинских БПЛА на регионы России. Всего уничтожено 480 беспилотников самолётного типа, в том числе над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Напомним, часть вражеских дронов направлялись в сторону Москвы. С начала суток силы ПВО, прикрывающие столицу, сбили уже 65 БПЛА. В последний раз мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении сразу девяти целей.