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Регион
Опубликовано 4 сентября, 17:59

За день системы ПВО сбили 480 украинских БПЛА над регионами РФ

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские зенитчики продолжили отражать налёты украинских БПЛА на регионы России. Всего уничтожено 480 беспилотников самолётного типа, в том числе над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Напомним, часть вражеских дронов направлялись в сторону Москвы. С начала суток силы ПВО, прикрывающие столицу, сбили уже 65 БПЛА. В последний раз мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении сразу девяти целей.

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Матвей Константинов
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