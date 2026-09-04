За день системы ПВО сбили 480 украинских БПЛА над регионами РФ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день российские зенитчики продолжили отражать налёты украинских БПЛА на регионы России. Всего уничтожено 480 беспилотников самолётного типа, в том числе над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Напомним, часть вражеских дронов направлялись в сторону Москвы. С начала суток силы ПВО, прикрывающие столицу, сбили уже 65 БПЛА. В последний раз мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении сразу девяти целей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.