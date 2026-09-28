Кольцо сжимается: Минобороны сообщило о боях за четыре села под Харьковом

Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области. Об этом 28 сентября сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, группировка войск «Север» одновременно расширяет внешнюю зону контроля. За минувшие сутки потери украинских подразделений внутри заявленного кольца Минобороны РФ оценило до 60 военнослужащих.

Бои, как утверждает российское военное ведомство, продолжаются в районах Грачевки, Рубленого, Лукашова и Нестерова. Кроме того, подразделениям ВСУ было нанесено поражение возле Нефедовки, Купино, Варваровки и Черного.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что переход Петропавловки и Лозовой в Харьковской области под контроль российских войск осложнил для ВСУ попытки выйти из окружения на северо-востоке региона. Взятие этих населённых пунктов позволило значительно расширить зону контроля с внешней стороны окружения.