12 мая, 12:03

В Херсонской области один коммунальщик погиб и пятеро ранены из-за дронов ВСУ

В Херсонской области под удар беспилотника попали сотрудники коммунальной организации. Шесть человек пострадали, один из них позже скончался в больнице, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«По данным местных властей примерно в 10:00 в г. Алешки по улице Голопристанской, возле продовольственного магазина «Ромашка», под атаку дроном ВСУ попала бригада сотрудников ЖКХ выполнявших работу по благоустройству», — написал он в своём телеграм-канале.

Бригада рабочих в оранжевых светоотражающих жилетах занималась благоустройством территории. После сброса боеприпаса с дрона шестерых госпитализировали в местную ЦРБ с ранениями разной степени тяжести. Одна из сотрудниц скончалась.

ВСУ нанесли удары по магазину, подстанции и ферме в Каховском округе Херсонщины

Тем временем ранее стало известно, что мужчина, получивший тяжёлые ранения при атаке беспилотника на автомобиль в белгородском селе Новая Нелидовка, умер в больнице. Медики областной клинической больницы несколько дней боролись за жизнь пострадавшего, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

