Ситуация в Алёшках Херсонской области за последний год стала тяжелее из-за роста числа беспилотников у ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, оставшиеся в городе жители сталкиваются с трудностями при доставке необходимых грузов и выезде из населённого пункта.

Дипломат опубликовал видео, снятое ещё в июне 2025 года, и отметил, что с тех пор обстановка ухудшилась. Мирошник узнал от местных, что украинские формирования с помощью дронов фактически блокируют подъезды к городу.

«Люди выехали в другие города на российской территории, но и над оставшимися людьми нацисты продолжают издеваться, блокируя им как доставку в город всего необходимого, так и саму возможность из него выехать», — написал Мирошник.

По словам дипломата, происходящее сопровождается заявлениями Киева на Генассамблее ООН, где ответственность за гуманитарную ситуацию в Алёшках возложили на Россию. Ранее Мирошник обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в искажении ситуации в городе. Сибига, в свою очередь, заявил на ГА ООН, что причиной происходящего считает действия Москвы.

Российская сторона неоднократно сообщала об атаках беспилотников на транспорт, направляющийся в Алёшки. В начале сентября Мирошник заявил об ударе по колонне из четырёх автомобилей с продуктами и медикаментами; позднее губернатор Владимир Сальдо сообщил об атаке на другую гуманитарную колонну, перевозившую десять тонн помощи. Также Life.ru писал об атаке дронов на колонну волонтёров под Алёшками, в результате которой один человек получил ранение, а гуманитарный груз не дошёл до жителей города.