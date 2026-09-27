Посол по особым поручениям Родион Мирошник обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу в распространении недостоверных заявлений о ситуации в Алёшках Херсонской области на Генассамблее ООН. Свою позицию российский дипломат изложил после выступления украинского представителя в телеграм-канале.

«Заявление мининдела Киева — Андрея Сибиги о ситуации в Алёшках на Генассамблее ООН — пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах. Украинские боевики уже больше года стараются создать искусственную блокаду гражданского населения в г.Алёшки Херсонской области», — написал он.

По словам Мирошника, от Алёшек до позиций ВСУ всего около трёх километров. Украинские военные наносят регулярные удары по городу уже более двух лет.

Под атакт попадают медицинские учреждения, жилые дома и коммунальные объекты. Кроме того, Мирошник заявил о препятствиях для доставки гуманитарной помощи в Алёшки и привёл в пример атаку на конвой, который направлялся в город с продуктами и для эвакуации пострадавших.

Мирошник также упомянул инцидент с атакой на городской рынок, который произошёл 1 мая прошлого года. Более 30 украинских дронов на протяжении четырёх часов наносили удары по мирному населению. Тогда погибли семь человек, ещё более 20 получили ранения.

Вместе с тем, когда ЕС выделил Киеву средства на закупку дронов, тот в свою очередь обернул деньги на создание дистанционной блокады двух дорог, которые соединяют населённый пункт с остальной областью. Однако представленные доказательства злодейств Украины вовсе не смутили Сибигу.

«И после этого Сибига поднимается на трибуну ГА ООН и заявляет, что «Москва — единственная причина этой катастрофы (в Алёшках)»! Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понёс ответственности, но просто обязан понести», — подытожил Мирошник.

Ранее Мирошник уже критиковал украинского министра из-за его заявлений об Алёшках. Свой комментарий дипломат облёк в рифмованную форму: «Когда Сибига врёт? Когда открывает рот».