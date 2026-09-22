Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскритиковал заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по ситуации в Алёшках Херсонской области. Свои слова он оформил в виде рифмы, их приводит РИА «Новости».

«Когда Сибига врёт? Когда открывает рот», — сказал Мирошник, комментируя высказывания украинского министра.

Ранее российский дипломат заявлял, что Киев распространяет недостоверную информацию о ситуации в Алешках. Мирошник также подчеркнул, что заявления украинской стороны по этому вопросу являются частью общей линии властей страны.

Ранее Родион Мирошник рассказывал о ситуации в Алёшках Херсонской области, где украинские войска наносят удары по гуманитарным колоннам, которые пытаются доставить в город еду, воду и медикаменты. Дипломат подчеркнул, что из-за этого местные жители сталкиваются с нехваткой необходимой помощи.