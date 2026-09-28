Украинская сторона превратила прифронтовые Алёшки Херсонской области в «зону смерти» и представляет сложившуюся ситуацию как результат действий России. Об этом ТАСС заявил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Волга.

По его словам, распространяемые украинской стороной кадры разрушений не подтверждают заявления о российской блокаде города. Военнослужащий утверждает, что ситуацию в Алёшках создали действия украинских подразделений.

«Кадры, которые распространяет украинская сторона, — это не доказательство «блокады со стороны России». Это доказательство того, что они сами создали зону смерти и теперь показывают её как «достижение», — сказал Волга.

Ранее военнослужащий также заявлял, что в попавших в распоряжение российской стороны украинских документах содержались указания поражать движущиеся цели в Алёшках.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Сибигу в искажении ситуации в Алёшках во время мероприятий Генассамблеи ООН. Он утверждал, что украинские войска регулярно наносят удары по городу и препятствуют доставке гуманитарной помощи. Мирошник также заявил об атаке на гуманитарный конвой, который вёз продукты и должен был эвакуировать желающих покинуть населённый пункт. Кроме того, дипломат напомнил об ударе по городскому рынку 1 мая 2025 года, при котором погибли семь человек и более 20 получили ранения.