Мирошник: Европа не заменит США в вопросе передачи разведданных Украине

Европейские страны не смогут полностью заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. Вашингтон располагает возможностями, которые позволяют ему влиять на решения Киева не только в военной, но и в финансовой сфере. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

«Европейские разведывательные структуры не способны в полной мере заместить такой функционал американцев», — сказал дипломат.

По мнению Мирошника, американская сторона располагает инструментами воздействия на украинские власти, которые выходят за рамки обмена разведданными. Речь идёт как об открытых механизмах сотрудничества, так и о возможностях, которые Вашингтон не раскрывает публично.

Дипломат пояснил, что Соединённые Штаты участвуют в обеспечении Украины вооружением, влияют на размещение оборонных заказов и финансирование соответствующих программ. Эти направления сотрудничества, по его оценке, позволяют американской администрации оказывать существенное влияние на позицию Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение передачи американских разведданных Украине. Отвечая на вопрос журналистов, глава Белого дома заявил, что Вашингтон не прекращал оказывать Киеву такую поддержку.