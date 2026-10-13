Разведданные затерялись в облаках? США оправдали отсутствие предупреждения Киева непогодой

Американские власти объяснили Украине отсутствие предупреждения о недавних российских ракетных ударах неблагоприятными погодными условиями. Однако в Киеве сочли такой аргумент недостаточно убедительным и заподозрили, что причина могла быть другой. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

«Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной», — рассказал собеседник журналистов.

По его словам, такое объяснение усилило тревогу украинской стороны. Представители Киева опасаются, что отсутствие уведомления могло быть связано не только с погодой, хотя подтверждений этой версии в публикации не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на отсутствие предупреждения США о баллистической атаке. Он подчеркнул, что подобные сведения помогают заранее предупреждать население об опасности. На этом фоне в Киеве также обсуждают сообщения о возможном ограничении американской разведывательной поддержки из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.