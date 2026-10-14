С начала 2026 года в результате действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 72 ребёнка, ещё 484 несовершеннолетних получили ранения. Такие данные привёл посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совбеза ООН по «формуле Арриа».

По словам дипломата, под удары также попадают медицинские работники. За девять с лишним месяцев пострадали 116 сотрудников здравоохранения, 24 из которых погибли. Мирошник считает, что украинские формирования стремятся лишить гражданское население возможности получить своевременную помощь.

С начала года, согласно представленной российской стороной статистике, атакам подверглись более 150 медицинских объектов. Ещё 98 автомобилей скорой помощи были уничтожены или повреждены. Представитель МИД подчеркнул, что удары по больницам и санитарному транспорту нарушают нормы Женевских конвенций.

Отдельное внимание Мирошник уделил росту числа пострадавших несовершеннолетних. Только за август, по его сведениям, жертвами атак стал 101 ребёнок. Дипломат обвинил украинские формирования в преднамеренных ударах по детям, заявив, что они превратились в военные цели.

Приведённые сведения прозвучали на заседании, созванном Россией для обсуждения нарушений международного гуманитарного права и прав человека в контексте украинского конфликта. Встреча проходила в неформальном формате с участием членов Совбеза ООН.

Ранее Мирошник сообщил, что число атак украинских беспилотников по гражданским объектам и мирным жителям за последние полгода выросло в три-четыре раза. Одновременно увеличилось количество погибших и раненых среди гражданского населения. В течение первых месяцев эскалации число атак с применением ударных дронов по гражданским объектам и гражданскому населению выросло в 3-4 раза: с 300-400 ударов в сутки в апреле–мае до 1 200 — в августе–сентябре.