В ОБСЕ сообщили о гибели более 9 тысяч мирных жителей России от атак ВСУ

Не менее 9006 мирных жителей России, включая 305 детей, погибли в результате действий ВСУ с конца февраля 2022 года. Такие цифры привела руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, сообщает ТАСС.

По данным дипломата, общее число пострадавших за этот период превысило 35 тысяч человек. Статистику она представила на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Ранения получили более 26 340 граждан, среди которых 1520 несовершеннолетних. Эти сведения содержатся в заявлении Ждановой, текст которого оказался в распоряжении информагентства.

Представитель России также подчеркнула, что все причастные к преступлениям против гражданского населения страны понесут наказание. Речь идёт как об исполнителях, так и о тех, кто отдавал соответствующие приказы.

По словам Ждановой, российские правоохранительные органы продолжают документировать подобные случаи. Собранные материалы используются для привлечения виновных к ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права.

Ранее Life.ru сообщал о намерении России вынести на обсуждение Совбеза ООН нарушения прав человека на Украине. На встрече 14 октября Москва планирует поднять вопросы жестокого обращения с российскими военнопленными и гуманитарной ситуации в Алёшках Херсонской области. По утверждению российской стороны, ВСУ препятствуют снабжению города и эвакуации населения, а также атакуют гражданских с помощью беспилотников. Киев эти обвинения отвергает.