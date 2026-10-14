80% дронов не долетят до России: На фронте ответили, как ограничение Starlink повлияет на возможности ВСУ

Ограничение работы Starlink на высокой скорости почти не затронет связь ВСУ непосредственно на передовой, однако может серьёзно осложнить удары дальнобойными беспилотниками по территории России. Об этом Life.ru заявил военный ВС РФ, писатель Александр Туманов с позывным Туман. По его оценке, значительная часть крупных БПЛА, которые запускают на сотни и тысячи километров, использует спутниковую связь прямо на борту.

Условно говоря, из 100% дронов, которые летели по НПЗ и другим местам в России, теперь 80% сегодня не полетят. И завтра не полетят, если Starlink не вернут Александр Туманов военный ВС РФ, писатель, позывной Туман

По словам военного, противник давно использует Starlink вместе с GPS-навигацией, чтобы сохранять устойчивую связь с ударными аппаратами на протяжении всего маршрута. Спутниковый канал позволял обходить ограничения мобильной связи и интернета и управлять БПЛА вплоть до подлёта к цели. Теперь работа терминалов ограничена при движении, тогда как дальние ударные дроны летают значительно быстрее установленного порога.

Туманов подчеркнул, что речь не идёт о полном отключении Starlink. Интернет через систему продолжает работать, поэтому связь подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения, по его мнению, практически не пострадает. Ограничение прежде всего бьёт по терминалам, установленным на быстро движущихся аппаратах, а значит — по возможностям наносить удары в глубине России.

«Пока Starlink не работает для их дронов, наносить удары с такой же эффективностью и в прежних объёмах им будет гораздо тяжелее. Это очень сильно повлияло именно на удары вглубь страны», — отметил собеседник Life.ru. Он сравнил прежние условия для украинских операторов с «лёгким уровнем сложности», поскольку проблем со связью, навигацией и целеуказанием практически не возникало. Теперь, считает Туманов, задача для них стала заметно сложнее.

По его прогнозу, дальше возможны два сценария. В первом ограничения через некоторое время снимут, после чего интенсивность дальних атак может вернуться к прежнему уровню. Во втором Starlink для быстро движущихся терминалов останется недоступен, и тогда ВСУ придётся активнее использовать GPS, Mesh-сети и другие способы связи и навигации, которым российские средства противодействия уже пытаются мешать.

«Ударов по нашей инфраструктуре станет разы меньше. Сейчас будет два варианта. Первый — Starlink им вернут через какое-то время, и удары возобновятся с прежней силой. Второй — Starlink им не вернут, и они будут обратно использовать основные способы навигации, такие как GPS, Mesh-сети и так далее», — пояснил Туманов. Для граждан России, добавил он, принципиально ничего не изменится: действующие ограничения каналов связи сохранятся, тогда как дополнительная нагрузка ляжет именно на операторов украинских беспилотников.

Starlink остаётся одним из ключевых каналов связи для ВСУ и используется в том числе при работе беспилотников. В феврале 2026 года Украина вместе со SpaceX начала переводить терминалы на «белый список», из-за чего часть устройств на передовой временно потеряла связь. Новый виток проблем возник 14 октября: SpaceX без предварительного предупреждения ограничила работу военного сервиса Starshield на движущихся терминалах. Сначала украинская сторона сообщала о потере соединения на скорости выше 160 км/ч, а позднее — уже при 60–70 км/ч. В ВСУ заявили, что ограничения сорвали ряд операций с беспилотниками.