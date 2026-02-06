Маск продлил сроки подключения Starlink для дронов ВСУ до 48 часов

Подключение терминалов Starlink для украинских военных теперь занимает до двух суток вместо прежних 24 часов. В Минобороны Украины заявили, что это связано с поэтапным обновлением «белого списка» устройств.

В ведомстве пояснили: даже после подачи заявки терминал может оставаться неактивным, так как проверка занимает до 48 часов. При этом скорость начала работы зависит от оперативности отправки устройства на верификацию.

Причиной ужесточения правил стала масштабная проверка всех терминалов. Её запустили, чтобы заблокировать доступ к системе со стороны российских пользователей на линии фронта. В результате временные перебои со связью затронули не только нежелательные для Киева подключения, но и часть украинских подразделений, которые также были отключены на время проверки.

Ранее сообщалось, что компания самого богатого человека мира Илона Маска SpaceX ввела новые ограничения на использование Starlink на территории Украины. Советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов сообщил, что эти меры – временные. По его словам, цель ограничений заключается в предотвращении использования системы российскими ударными дронами. В Киеве заявляли о планах отключить неверифицированные терминалы и создать «белый список» для контроля над сетью.