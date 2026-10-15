Полянский: Зеленский копит дроны и ракеты ради медиаэффекта от атак на Москву

Зеленский накапливает ракеты и беспилотники для массированных атак на Москву, рассчитывая произвести впечатление на западных союзников. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

По словам дипломата, Киев стремится нанести удар по российской столице ради громкого информационного эффекта. Таким способом Зеленский пытается продемонстрировать странам Запада способность украинских сил поражать цели в центре России.

«Зеленский всё ещё не теряет надежды дотянуться до российской столицы. Это нужно ему для медиаэффекта, чтобы доказать западным спонсорам, что Украина способна бить в самое сердце России», — подчеркнул Полянский.

Постпред РФ утверждает, что для реализации этого замысла украинская сторона собирает значительное количество ракет и дронов. Затем их пытаются одновременно направить в сторону Москвы, чтобы создать чрезмерную нагрузку на российские системы противовоздушной обороны.

Однако, как отметил дипломат, подобная тактика пока не приносит Киеву желаемого результата. По его словам, украинские беспилотники не достигают столицы, а повреждения фиксируются лишь на дальних подступах к ней.

«Но результат Зеленского неизменно разочаровывает – до столицы его «флотилии» не долетают, повреждения фиксируются лишь на дальних подступах», — добавил представитель России.

Ранее Life.ru сообщал об отражении одной из крупнейших за последние два года атак беспилотников на Москву. По данным мэра Сергея Собянина, с вечера 13 октября до утра 14 октября в направлении столичного региона двигались 493 БПЛА. Большинство аппаратов нейтрализовали на дальних рубежах, ещё 180 уничтожили на подлёте к Москве.