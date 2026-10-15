Зеленский пожаловался на налёт более 850 «Гераней» за сутки

Владимир Зеленский заявил, что за сутки по Украине выпустили более 850 беспилотников семейства «Герань», и связал массированный налёт с «искусственным ограничением оборонных возможностей» страны. Об этом он написал в соцсетях.

По словам Зеленского, наиболее интенсивной атаке подверглась Кировоградская область. Удары также затронули Киев и прилегающие территории, Днепропетровскую, Одесскую, Ровненскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Винницкую, Житомирскую, Хмельницкую, Полтавскую и Ивано-Франковскую области, а также подконтрольную ВСУ часть ДНР.

Зеленский добавил, что Россия, по его мнению, сознательно усилила удары, воспользовавшись ослаблением санкционного давления. При этом он не уточнил, каким образом ограничения спутниковой связи Starlink могли повлиять на работу украинской противовоздушной обороны и авиации.

Киевский главарь также указал, что остановить боевые действия можно лишь через «твёрдые и безотлагательные» решения, а Украине требуется постоянная опора союзников — прежде всего в вопросе прикрытия воздушного пространства.

Starlink остаётся одной из ключевых систем связи для украинских военных, в том числе для управления беспилотниками и работы подразделений на фронте. В ночь на 14 октября украинская сторона сообщила о новых ограничениях: связь на военной версии системы Starshield стала пропадать у терминалов, движущихся со скоростью свыше примерно 160 км/ч, из-за чего, по заявлениям Киева, были сорваны отдельные миссии беспилотников. Илон Маск заявил, что параметры Starshield контролируют американские военные и власти США, тогда как коммерческий Starlink управляется SpaceX. Причины введённых ограничений официально до конца не прояснены.

Накануне Зеленский публично обратился к Илону Маску с просьбой восстановить полноценную работу Starlink. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он назвал ограничения серьёзной ошибкой. При этом он не исключил технического характера возникших проблем.