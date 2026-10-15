Зеленского заподозрили в попытке разыграть карту «США нас бросили»

В окружении Владимира Зеленского могут намеренно создавать впечатление, что США прекратили передавать Украине разведывательную информацию. Такую версию в беседе с The Washington Post высказал европейский дипломат, работающий в Киеве.

По мнению собеседника издания, у Зеленского может быть интерес в распространении версии об остановке разведывательной поддержки, а такую линию якобы продвигает настроенная против США часть его окружения.

При этом дипломат допустил и другой сценарий — что возникшая неопределённость может использоваться президентом США Дональдом Трампом для давления на Киев. По его словам, обе версии остаются возможными.

Обсуждение активизировалось после заявлений Зеленского о том, что Украина два вечера подряд не получала от западных партнёров заблаговременных предупреждений о пусках баллистических ракет. В то же время представители украинской стороны позднее подтвердили, что при последующих волнах атак такие сведения вновь поступали.

Одновременно появились сообщения об ограничениях работы военной версии спутниковой связи Starlink. Украинские представители заявляли о снижении допустимой скорости движения терминалов, однако причины изменений публично не были определены.

Сам Трамп отверг сообщения о прекращении разведывательной поддержки Киева. Американский президент заявил, что Вашингтон продолжает помогать Украине и передавать ей разведданные.

Ранее Life.ru писал о противоречиях вокруг американской разведпомощи Киеву. Зеленский утверждал, что 12 октября Украина не получила предупреждения о запуске баллистических ракет, тогда как Трамп заявлял, что Вашингтон не прекращал обмен разведывательной информацией.