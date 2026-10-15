Выпрашиваемое Владимиром Зеленским расширение доступа Украины к спутниковой системе Starlink для ударов по российской территории вряд ли кардинально повлияет на ход боевых действий. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин в беседе с «Царьградом».

Шаландин считает, что даже при положительном решении Вашингтона серьёзного перелома не произойдёт. По его оценке, российские военные располагают средствами противодействия подобным атакам. Однако специалист допускает, что украинская сторона продолжит попытки наносить удары по чувствительным объектам инфраструктуры.

«Зеленский думает, что он такой, знаете, полководец. На самом деле нет. Это не так. У нас отработано уже достаточно серьёзно комплексное противодействие вообще всем их ударам», — сказал эксперт.

Он также предположил, что российские силы продолжат массированные удары по украинским объектам, имеющим военное значение. При этом экономист Михаил Делягин обратил внимание на расположение отечественных дата-центров. По его мнению, стратегически важное оборудование следовало бы размещать в более защищённых местах, включая подземные сооружения.

Ранее Life.ru сообщал об обсуждении дополнительных мер защиты российских дата-центров от беспилотных атак. В Минцифры подтвердили совместную работу с Минобороны по этому вопросу после повреждения инфраструктуры «Яндекса». При этом в ведомстве отметили, что резервирование оборудования помогло сохранить работоспособность части сервисов.