В Кремле сочли преждевременным подсчёт убытков клиентов «Яндекса»

Оценивать финансовые потери граждан из-за сбоев в работе сервисов «Яндекса» пока преждевременно. Вопрос возможных денежных возмещений остается открытым.

Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков прокомментировал последствия недавних вражеских атак на цифровую инфраструктуру «Яндекса». Спикер призвал не торопиться с подсчётом клиентских убытков.

«Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. Конечно же, эта тема сейчас обсуждается в правительстве, но компания экстренно принимает меры для ликвидации последствий этого нападения», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Профильные ведомства подключились к анализу инцидента. Чиновники детально разбираются в ситуации, возникшей после враждебных действий в сетевом пространстве.

Сама IT-структура бросила все внутренние ресурсы на нормализацию рабочих процессов. Специалисты безотлагательно устраняют возникшие уязвимости и возвращают платформы к стабильному функционированию.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА на дата-центр во Владимире сбои затронули около 20 российских сервисов. Пользователи столкнулись с неполадками в работе «Кинопоиска», «Авто.ру», ЦИАН, сервисов доставки, интернет-магазинов и других платформ. Проблемы возникли на фоне повреждения инфраструктуры и перебоев с электроснабжением.