Шадаев: Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров от атак БПЛА
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Минцифры совместно с Минобороны обсуждает защиту дата-центров на фоне атак беспилотников на объекты «Яндекса». Об этом заявил в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев.
«„Яндекс“ столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов», — сказал глава ведомства.
Шадаев также отметил, что продолжение работы сервисов при таком масштабе атаки свидетельствует о внимании компании к резервированию инфраструктуры.
«При том объёме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию», — добавил министр.
Ранее «Яндекс» полностью остановил работу дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. В компании сообщили о повреждении инфраструктуры и возможной недоступности части сервисов. Пострадавших не было, на месте работали профильные службы.
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