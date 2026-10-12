Шадаев: Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров от атак БПЛА

Минцифры совместно с Минобороны обсуждает защиту дата-центров на фоне атак беспилотников на объекты «Яндекса». Об этом заявил в Госдуме министр цифрового развития Максут Шадаев.

«„Яндекс“ столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны, мы обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов», — сказал глава ведомства.

Шадаев также отметил, что продолжение работы сервисов при таком масштабе атаки свидетельствует о внимании компании к резервированию инфраструктуры.

«При том объёме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию», — добавил министр.

Ранее «Яндекс» полностью остановил работу дата-центра во Владимире после атаки БПЛА. В компании сообщили о повреждении инфраструктуры и возможной недоступности части сервисов. Пострадавших не было, на месте работали профильные службы.