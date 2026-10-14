Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву

Попытка удара вражеских беспилотников по Московскому региону в ночь на 14 октября вошла в число наиболее масштабных за последние два года. К таким выводам пришло агентство ТАСС на основе данных, предоставленных мэром столицы Сергеем Собяниным.

С 20:30 по московскому времени 13 октября до 07:00 14 октября по направлению к Москве двигались 493 беспилотных летательных аппарата.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил мэр в своем канале в мессенджере «Макс».

Сутками ранее, с вечера 12 октября до утра 13 октября, в сторону столичного региона направлялись 417 дронов. Основную их часть расчёты противовоздушной обороны ликвидировали на дальних дистанциях, а еще 65 аппаратов сбили непосредственно на подлёте к городу.

Согласно статистике властей, наиболее массированный налёт был зафиксирован в период с 19 по 20 сентября: тогда средства ПВО нейтрализовали свыше 1,6 тысячи дронов, из которых 450 ликвидировали на ближних подступах к мегаполису. Серьёзные попытки прорыва также происходили 8–9 октября (403 дрона, 25 перехвачено на подлёте), 2–3 сентября (548 аппаратов, 143 сбито близ столицы) и 15–16 августа, когда из 600 запущенных беспилотников непосредственно в Московском регионе уничтожили 201 единицу.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.