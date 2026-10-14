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Регион
Опубликовано 14 октября, 08:10

Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву

Атака БПЛА на Москву 14 октября стала одной из крупнейших за два года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Попытка удара вражеских беспилотников по Московскому региону в ночь на 14 октября вошла в число наиболее масштабных за последние два года. К таким выводам пришло агентство ТАСС на основе данных, предоставленных мэром столицы Сергеем Собяниным.

С 20:30 по московскому времени 13 октября до 07:00 14 октября по направлению к Москве двигались 493 беспилотных летательных аппарата.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил мэр в своем канале в мессенджере «Макс».

Сутками ранее, с вечера 12 октября до утра 13 октября, в сторону столичного региона направлялись 417 дронов. Основную их часть расчёты противовоздушной обороны ликвидировали на дальних дистанциях, а еще 65 аппаратов сбили непосредственно на подлёте к городу.

Согласно статистике властей, наиболее массированный налёт был зафиксирован в период с 19 по 20 сентября: тогда средства ПВО нейтрализовали свыше 1,6 тысячи дронов, из которых 450 ликвидировали на ближних подступах к мегаполису. Серьёзные попытки прорыва также происходили 8–9 октября (403 дрона, 25 перехвачено на подлёте), 2–3 сентября (548 аппаратов, 143 сбито близ столицы) и 15–16 августа, когда из 600 запущенных беспилотников непосредственно в Московском регионе уничтожили 201 единицу.

Более 160 беспилотников атаковали Ростовскую область за ночь 14 октября
Более 160 беспилотников атаковали Ростовскую область за ночь 14 октября

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. В течение ночи и утра 14 октября подразделения ПВО неоднократно отражали атаки беспилотников на столичный регион. По предыдущим сообщениям мэра столицы Сергея Собянина, число уничтоженных воздушных целей достигло 96. С учётом новой группы из 20 аппаратов общее количество сбитых БПЛА выросло до 116.

Больше новостей об атаках беспилотников, пострадавших мирных жителях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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