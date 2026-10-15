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Регион
Опубликовано 15 октября, 23:33

Собянин: ПВО уничтожила десять беспилотников на подлёте к Москве 15 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о пострадавших и повреждениях Собянин не привёл.

Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву
Расчёты ПВО отбили крупнейшую за два года атаку беспилотников на Москву

Ранее сообщалось, что российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа за 12 часов 15 октября. По данным Минобороны, военные отражали атаки с 08:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, а также в Московском регионе. На юге средства ПВО уничтожали воздушные цели над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, перехваты проходили над акваторией Чёрного моря.

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Антон Голыбин
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