Собянин: ПВО уничтожила десять беспилотников на подлёте к Москве 15 октября

Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Сведений о пострадавших и повреждениях Собянин не привёл.

Ранее сообщалось, что российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа за 12 часов 15 октября. По данным Минобороны, военные отражали атаки с 08:00 до 20:00 мск. Дроны сбивали над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, а также в Московском регионе. На юге средства ПВО уничтожали воздушные цели над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, перехваты проходили над акваторией Чёрного моря.