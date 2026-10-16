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Опубликовано 16 октября, 01:33

В Ростовской области загорелся промобъект после падения БПЛА ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Аксайском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелись производственно-складские помещения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки БПЛА промобъект получил повреждения, после чего началось возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.

Глава региона уточнил, что под удар также попали Чертковский район и Батайск. Других подробностей о последствиях атаки на этих территориях он пока не привёл.

В Ростовской области сохраняется беспилотная и ракетная опасность. Жителей просят соблюдать осторожность, не находиться на открытых участках и не подходить к окнам.

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59
Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59

Ранее Life.ru сообщал о ранении мужчины при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавший находился в Аксайском районе. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Больше новостей о пожарах, спасательных операциях и необычных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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