В Ростовской области загорелся промобъект после падения БПЛА ВСУ
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В Аксайском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелись производственно-складские помещения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате атаки БПЛА промобъект получил повреждения, после чего началось возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.
Глава региона уточнил, что под удар также попали Чертковский район и Батайск. Других подробностей о последствиях атаки на этих территориях он пока не привёл.
В Ростовской области сохраняется беспилотная и ракетная опасность. Жителей просят соблюдать осторожность, не находиться на открытых участках и не подходить к окнам.
Ранее Life.ru сообщал о ранении мужчины при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавший находился в Аксайском районе. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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