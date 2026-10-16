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Опубликовано 16 октября, 01:05

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 10 украинских беспилотников, летевших на столицу. Таким образом, с 23:11 15 октября число перехваченных дронов выросло до 59. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении мэра.

ПВО уничтожила ещё 39 беспилотников, летевших на Москву
ПВО уничтожила ещё 39 беспилотников, летевших на Москву

Ранее все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Ведомство опубликовало общее уведомление 15 октября в 23:42 мск.

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