Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59

Системы противовоздушной обороны сбили ещё 10 украинских беспилотников, летевших на столицу. Таким образом, с 23:11 15 октября число перехваченных дронов выросло до 59. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении мэра.

Ранее все четыре аэропорта Московского авиаузла временно прекратили приём и отправку самолётов. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Ведомство опубликовало общее уведомление 15 октября в 23:42 мск.