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Опубликовано 16 октября, 01:23

В Ростовской области при налёте дронов ВСУ 16 октября пострадал мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростовской области при атаке беспилотников пострадал мужчина, а на территории производственно-складских помещений вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, ранение получил житель Аксайского района. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил мужчине поддержку и пожелал скорейшего выздоровления.

В результате падения беспилотника также оказались повреждены производственные и складские объекты. На территории началось возгорание, к ликвидации последствий приступили экстренные службы.

Помимо Аксайского района, воздушной атаке подверглись Чертковский район и город Батайск. Подразделения противовоздушной обороны продолжают отражать налёт.

На момент сообщения в Ростовской области сохранялась ракетная и беспилотная опасность. Власти призвали жителей укрыться в помещениях, держаться подальше от окон и не находиться на открытых участках улиц.

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59
Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59

Ранее Life.ru сообщал о шести пострадавших после массированной атаки более 100 беспилотников на Ростовскую область. Двое жителей Ростова-на-Дону были госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё четверых после оказания помощи отпустили домой. Тогда же повреждения получили жилые здания в Ростове и Батайске.

Больше новостей о пожарах, спасательных операциях и необычных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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