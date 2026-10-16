Восемь дронов ВСУ уничтожили в Ярославской области ночью 16 октября

Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь беспилотников в Ярославской области. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«На территории Ярославской области силами РЭБ уничтожено 8 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Беспилотная опасность сохраняется», — написал глава региона.

Евраев также сообщил о возобновлении автомобильного движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Власти сняли ограничения на перекрёстке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Теперь автомобили могут проезжать этот участок в обычном режиме.

При этом режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Губернатор поблагодарил сотрудников специальных служб за действия при отражении атаки.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелись производственные и складские помещения. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного объекта, на территории которого возник пожар. К ликвидации последствий привлекли сотрудников экстренных служб. Глава региона также рассказал об атаках беспилотников в Чертковском районе и Батайске.