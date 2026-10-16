Над Ленинградской областью сбили два БПЛА, объявлена воздушная опасность

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью, где была объявлена воздушная опасность. О введении особого режима сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области предупредил жителей об угрозе появления беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что на фоне принимаемых мер безопасности возможно снижение скорости мобильного интернета.

По поступившим данным, российские военные уже перехватили две воздушные цели.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на промышленном объекте в Ростовской области после падения украинского беспилотника. В Аксайском районе повреждения получили производственно-складские помещения, на месте возгорания работали экстренные службы. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атакам также подверглись Батайск и Чертковский район. В регионе сохранялась ракетная и беспилотная опасность.