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Опубликовано 16 октября, 05:47

Над Ленинградской областью сбили два БПЛА, объявлена воздушная опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Ленинградской областью, где была объявлена воздушная опасность. О введении особого режима сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области предупредил жителей об угрозе появления беспилотников в воздушном пространстве. Он также сообщил, что на фоне принимаемых мер безопасности возможно снижение скорости мобильного интернета.

По поступившим данным, российские военные уже перехватили две воздушные цели.

Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 79
Число сбитых на подлёте к Москве беспилотников выросло до 79

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на промышленном объекте в Ростовской области после падения украинского беспилотника. В Аксайском районе повреждения получили производственно-складские помещения, на месте возгорания работали экстренные службы. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атакам также подверглись Батайск и Чертковский район. В регионе сохранялась ракетная и беспилотная опасность.

Больше новостей о пожарах, спасательных операциях и необычных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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