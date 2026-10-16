Более 20 летевших в Москву самолётов перенаправили из-за ограничений

Более 20 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, вынужденно сменили маршрут из-за временных ограничений в столичных аэропортах. Шесть рейсов из Турции развернулись прямо в воздухе и взяли обратный курс. Об этом ТАСС сообщили представители московских воздушных гаваней и источник в авиадиспетчерских службах.

Самолёты, вылетевшие из Антальи, Стамбула и Бодрума во Внуково, изменили направление над Польшей и Белоруссией. По словам собеседника агентства, все шесть лайнеров должны приземлиться в Стамбуле.

Наиболее серьёзные изменения затронули Внуково, куда не смогли прибыть 12 воздушных судов. Речь идёт о рейсах из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Их перенаправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов.

В Шереметьеве пришлось изменить маршруты самолётов, следовавших из Стамбула, Грозного, Минска, Калининграда, Кирова, Нижнекамска, Челябинска и Саратова. Для посадки экипажи выбрали аэродромы Нижнего Новгорода, Чебоксар и Санкт-Петербурга.

Ещё два лайнера, прибывавших в Домодедово из Хургады и Баку, отправились в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 16 октября план «Ковёр» ввели во всех четырёх аэропортах Москвы. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно прекратили приём и отправку самолётов. Росавиация объяснила ограничения необходимостью обеспечения безопасности полётов. На фоне атаки беспилотников столичные воздушные гавани постепенно переходили на особый режим работы, а к 23:42 мск ограничения распространились на весь Московский авиаузел.