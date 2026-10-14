«Вторые сутки без сна»: Россиянка 20 часов провела в воздухе и застряла в Стамбуле

Россиянка почти 20 часов провела в самолётах по дороге из Лос-Анджелеса в Москву, но вместо возвращения домой застряла в аэропорту Стамбула без возможности нормально отдохнуть. О пережитом испытании пассажирка Turkish Airlines по имени Полина рассказала «Ленте.ру».

В ночь на 14 октября девушка вместе с подругами возвращалась в российскую столицу через Турцию. После 13-часового перелёта из США путешественницы пересели на следующий рейс, однако уже на подлёте к Москве заметили на экране необычное изменение маршрута.

Самолёт неожиданно развернулся и взял курс обратно на Стамбул. Вскоре командир экипажа объявил пассажирам, что воздушное судно не может приземлиться из-за ограничений в московском аэропорту.

«Наш полёт занял почти семь часов. И после тринадцатичасового перелёта из Лос-Анджелеса это, конечно, был полный треш. В итоге за сутки мы провели в небе около 20 часов. Конечно же, мы невероятно устали», — призналась Полина.

После возвращения в Турцию путешественникам выдали билеты на следующий рейс, отправление которого запланировали спустя сутки. Авиакомпания также пообещала разместить людей в гостинице, однако у стойки распределения по отелям собралась огромная очередь примерно из ста человек.

Увидев скопление пассажиров, россиянки решили не дожидаться своей очереди и остались в зоне ожидания. В результате им пришлось провести ночь в аэропорту без полноценного сна.

Полина обратила внимание и на разницу в реакции путешественников. По её наблюдениям, иностранцы активно возмущались задержками и требовали компенсаций, тогда как россияне воспринимали происходящее гораздо спокойнее.

Повторный вылет в Москву назначили на 18:00 мск 14 октября. Однако девушка призналась, что больше всего её угнетает неопределённость: после предыдущего разворота у путешественниц нет уверенности, что следующая попытка добраться домой окажется успешной.

Ранее Life.ru сообщал, что 6 октября четыре самолёта из Турции развернулись по пути в Москву из-за временных ограничений в аэропорту Внуково. Рейсы выполнялись из Стамбула, Анкары, Даламана и Бодрума. Экипажи приняли решение вернуться в аэропорты вылета, находясь над Польшей и Литвой. Ещё один борт вместо российской столицы направился в Санкт-Петербург. Росавиация объясняла ограничения необходимостью обеспечения безопасности полётов. Кроме того, 13 октября московские аэропорты вновь работали с временными ограничениями.