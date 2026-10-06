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Опубликовано 6 октября, 12:21

Четыре самолёта из Турции развернулись по пути в Москву из-за ограничений

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Четыре самолёта, следовавшие из Турции в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздухе и вернулись в аэропорты вылета из-за действовавших ночью ограничений. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Речь идёт о рейсах из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума. Решение о возвращении экипажи приняли, когда самолёты находились в воздушном пространстве Польши и Литвы.

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Ещё один борт, летевший из Стамбула во Внуково, вместо Москвы направился в Санкт-Петербург и совершил там посадку. Информация об изменениях маршрутов также отображалась на онлайн-табло столичной воздушной гавани.

В ночь на 6 октября во Внуково действовали временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Росавиация объясняла эту меру необходимостью обеспечения безопасности полётов. Аналогичные ограничения вводились и в других аэропортах Московского авиаузла.

К утру ограничения во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском были сняты. Аэропорты начали возвращаться к штатному расписанию.

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Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, когда рейс Стамбул — Москва был вынужден вернуться в Турцию из-за временного закрытия Внуково. Тогда самолёт также развернули уже после вылета.

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Марина Фещенко
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