«Уже нет сил»: Пассажиры рейса Дубай — Москва застряли в Петербурге и сами покупали билеты на поезд

Пассажиры рейса из Дубая в Москву оказались в Санкт-Петербурге вместо Внукова, а после приземления ещё четыре часа провели в салоне самолёта. В итоге некоторым пришлось самостоятельно покупать билеты на поезд, чтобы добраться до столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из путешественников.

Речь идёт о рейсе FZ987 авиакомпании flydubai, который должен был прибыть во Внуково 16 октября в 00:20. Однако из-за временных ограничений в московских аэропортах лайнер около часа находился в зоне ожидания, после чего экипаж направил его в Пулково.

В Петербурге самолёт приземлился примерно в два часа ночи, но покинуть борт пассажиры смогли только около шести утра. По их словам, после длительного ожидания им объявили об отмене рейса и разрешили выйти в город.

Путешественникам пообещали организовать автобус до Москвы, однако конкретного времени отправления не назвали. Часть людей решила не дожидаться трансфера и купила железнодорожные билеты за свой счёт. Свой выбор пассажиры объяснили тем, что у них «уже нет сил».

Ночные ограничения серьёзно нарушили авиасообщение со столицей. По информации «Осторожно, новости», за ночь в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов. Сбои затронули и другие города из-за позднего прибытия самолётов.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем инциденте с самолётом S7, летевшим из Новосибирска в Москву. Из-за ограничений в столичных аэропортах лайнер перенаправили в Нижний Новгород, где пассажирам пришлось более трёх часов оставаться в салоне. По словам путешественников, люди сидели в куртках и пальто под звуки сирены, не зная, когда смогут продолжить полёт. В итоге самолёт добрался до Домодедова с опозданием более чем на шесть часов.