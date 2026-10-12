Три часа в куртках под звуки сирены: пассажиры S7 застряли в самолёте вместо прилёта в Москву

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за ограничений в столичных аэропортах. После приземления пассажирам, по их словам, пришлось более трёх часов оставаться в салоне, ожидая продолжения рейса. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошёл вечером 11 октября с рейсом S7 2514. По расписанию лайнер должен был прибыть в московское Домодедово около 21:05, однако из-за временного запрета на приём и выпуск самолётов его направили на запасной аэродром.

По словам пассажиров, ожидание затянулось на несколько часов. Люди оставались на своих местах в куртках и пальто, а на фоне были слышны звуки сирены. При этом путешественники утверждали, что ограничения на полёты в Москве уже сняли, но точного времени отправления им не называли.

Как сообщают новосибирские СМИ, первоначально вылет из Нижнего Новгорода планировался на 22:30, однако самолёт смог продолжить путь только в 02:16. В Домодедово он приземлился в 03:22 12 октября — более чем на шесть часов позже расписания.

Вечером 11 октября Росавиация действительно вводила ограничения на работу всех четырёх аэропортов Московского региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Меры объяснялись необходимостью обеспечить безопасность полётов на фоне атак беспилотников.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 16 БПЛА, направлявшихся к столице. Специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.

Ранее Life.ru сообщал, что более 25 самолётов, летевших в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за ограничений. Часть рейсов принимали Нижний Новгород, Казань и Санкт-Петербург.