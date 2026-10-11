Более 25 рейсов в Москву перенаправили из-за ограничений в аэропортах

Более 25 пассажирских самолётов, направлявшихся в Москву, были вынуждены совершить посадку в других городах из-за временных ограничений на работу столичных аэропортов. Об этом ТАСС сообщили представители воздушных гаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово.

На запасные аэродромы перенаправили 11 рейсов, которые должны были приземлиться в Шереметьеве. Среди них самолёты из Саратова, Перми, Санкт-Петербурга, Монастира, Антальи, Нальчика, Уфы, Самары, Ташкента и Екатеринбурга.

«Рейсы направлены в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Ярославль», — уточнили в аэропорту.

Ещё девять самолётов не смогли прибыть во Внуково. Изменения затронули рейсы из Самары, Сабетты, Ульяновска, Ухты, Санкт-Петербурга и Махачкалы.

В Домодедове на запасные аэродромы отправили шесть рейсов из Баку, Екатеринбурга, Новосибирска, Ташкента, Самарканда и Оша. Как пояснили в справочной службе аэропорта, эти самолёты приземлились в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.

В Росавиации объяснили введение временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов необходимостью обеспечить безопасность полётов. Сроки возвращения столичных аэропортов к штатному режиму в сообщении не уточнялись.

Ранее Life.ru сообщал, что Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов во всех четырёх аэропортах Московского региона. Меры затронули Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, и рекомендовали пассажирам следить за изменениями в расписании рейсов.