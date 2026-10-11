Более 30 рейсов задержаны в Сочи из-за падения обломков БПЛА в аэропорту

Не менее 32 рейсов на вылет задерживаются более чем на два часа в аэропорту Сочи на фоне ограничений на приём и выпуск самолётов. Причиной стали последствия ночной атаки беспилотников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, задержки затронули дневные и вечерние рейсы. В частности, перенесли вылеты в Москву, Казань, Екатеринбург. В отдельных случаях ожидание достигает 14–15 часов.

Обломки БПЛА упали на территории воздушной гавани. В одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет. Обломки беспилотников также обнаружили на территории частного сектора и отелей. В одном из домов повреждена кровля, в другом возник пожар, который удалось потушить. По имеющимся данным, в этих случаях также обошлось без пострадавших.

На местах работают оперативные и специальные службы. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов пока сохраняются.