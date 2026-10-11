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Опубликовано 11 октября, 07:56

В Сочи обломки БПЛА повредили частный дом и упали на территорию аэропорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Сочи обнаружили обломки беспилотников по нескольким адресам. По данным оперативного штаба Краснодарского края, фрагменты упали на территорию аэропорта, в частном секторе и возле отелей. Пострадавших нет.

На территории аэропорта обломки БПЛА вызвали возгорание в одном из административных зданий. Огонь оперативно ликвидировали.

В частном секторе в одном из домов повреждена кровля. В другом здании произошло возгорание, которое также удалось быстро потушить. Обломки обнаружили и на территориях отелей. Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.

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Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в пригороде Владимира. После удара возник пожар. В результате отключились две подстанции. Без электричества остались около пяти тысяч человек.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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