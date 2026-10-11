Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 07:43

Около 50 беспилотников уничтожили и подавили за ночь в Ростовской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили около 50 беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», что сведений о пострадавших не поступало.

По словам главы региона, воздушную атаку отразили в Каменске и Новошахтинске, а также в девяти районах области. Под ударом оказались Каменский, Кашарский, Морозовский, Миллеровский, Верхнедонский, Боковский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.

В хуторе Козырек Боковского района после происшествия загорелась сухая трава. Как уточнил Слюсарь, возгорание удалось потушить.

После атаки БПЛА во Владимире пять тысяч человек остались без света
После атаки БПЛА во Владимире пять тысяч человек остались без света

Ранее Life.ru сообщал, что вражеский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал мужчина.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных происшествиях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar