Около 50 беспилотников уничтожили и подавили за ночь в Ростовской области

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили около 50 беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», что сведений о пострадавших не поступало.

По словам главы региона, воздушную атаку отразили в Каменске и Новошахтинске, а также в девяти районах области. Под ударом оказались Каменский, Кашарский, Морозовский, Миллеровский, Верхнедонский, Боковский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.

В хуторе Козырек Боковского района после происшествия загорелась сухая трава. Как уточнил Слюсарь, возгорание удалось потушить.

Ранее Life.ru сообщал, что вражеский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара пострадал мужчина.