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Опубликовано 16 октября, 20:38

За день системы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день системы ПВО сбили 47 украинских беспилотников самолётного типа над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, сколько беспилотников ВСУ сбивают российские системы ПВО. По его словам, речь идёт о 98% целей.

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Матвей Константинов
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