За день системы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили 47 украинских беспилотников самолётного типа над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, сколько беспилотников ВСУ сбивают российские системы ПВО. По его словам, речь идёт о 98% целей.