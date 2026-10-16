За день системы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили 47 украинских беспилотников самолётного типа над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится в сообщении.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, сколько беспилотников ВСУ сбивают российские системы ПВО. По его словам, речь идёт о 98% целей.
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