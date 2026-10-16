Герасимов: ПВО России ежедневно уничтожает более 98% беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны ежедневно уничтожают более 98% беспилотников ВСУ, несмотря на увеличение интенсивности атак по гражданской инфраструктуре страны. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Несмотря на увеличение масштабов и количества ударов по объектам российской гражданской инфраструктуры, нашими силами противовоздушной обороны ежедневно уничтожается свыше 98% беспилотников противника», — сообщил Герасимов.

При этом начальник Генштаба признал, что отдельным украинским дронам всё же удаётся преодолевать защиту и достигать намеченных объектов. В связи с этим российские военные продолжают совершенствовать систему противовоздушной обороны.

По словам Герасимова, особое внимание уделяется укреплению рубежей ПВО и защите важнейших объектов инфраструктуры. Одновременно в войсках внедряют новые средства обнаружения и поражения беспилотников и крылатых ракет.