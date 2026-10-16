Герасимов: Передовые группы ВС РФ находятся в пяти километрах от Запорожья
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Передовые группы российских войск находятся всего в пяти километрах от южных окраин города Запорожья. ВС РФ также наносят удары по позициям украинских подразделений непосредственно в городской черте. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину во время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.
«Передовые группы находятся в пяти километрах от южных окраин города Запорожья. Наносятся поражения по позициям противника в городской черте», — сообщил Герасимов.
Во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск Владимир Путин заявил об успешном создании зоны безопасности на сопредельной территории Украины. Глава государства напомнил, что соответствующая задача была поставлена перед российской армией после вторжения ВСУ в Курскую область.