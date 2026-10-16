Герасимов: Передовые группы ВС РФ находятся в пяти километрах от Запорожья

Передовые группы российских войск находятся всего в пяти километрах от южных окраин города Запорожья. ВС РФ также наносят удары по позициям украинских подразделений непосредственно в городской черте. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину во время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Передовые группы находятся в пяти километрах от южных окраин города Запорожья. Наносятся поражения по позициям противника в городской черте», — сообщил Герасимов.