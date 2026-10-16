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Опубликовано 16 октября, 18:42

Путин заявил об успешном создании зоны безопасности у границ России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские военные успешно выполняют задачу по созданию зоны безопасности на сопредельной территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

Глава государства напомнил, что решение о формировании такой зоны было принято после вторжения украинских войск в Курскую область.

«Напомню, что после вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно», — сказал Путин.

Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск
Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин назвал создание зоны безопасности главной задачей российских войск на Сумском и Волчанском направлениях. Президент объяснял необходимость этих действий вторжением ВСУ в Курскую область и продолжающимися обстрелами российских приграничных территорий.

Больше новостей о действиях Вооружённых сил России и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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