«Ложные медийные победы»: Герасимов рассказал, чем Киев пытается компенсировать неудачи на фронте

Украинское командование пытается компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя громкими информационными акциями. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, обвинив Киев в создании ложной картины происходящего на фронте.

«На фоне отсутствия реальных успехов на земле и колоссальных потерь командование противника в очередной раз прибегло к демонстрации ложных медийных побед, устроив в рамках спланированной информационной кампании серию PR-акций», — сказал военачальник.

По оценке Герасимова, украинская сторона делает ставку на информационный эффект, пытаясь представить свои действия как военные достижения. При этом начальник Генштаба считает, что подобные заявления не соответствуют реальному положению дел на линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Киев распространяет сообщения о возвращении Святогорска под контроль ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что подобные заявления могут быть рассчитаны на западных партнёров Украины и призваны продемонстрировать успехи украинской армии.